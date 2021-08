Van Nistelrooij boekt eerste profzege als coach, Jong AZ ongeslagen koploper

Fodé Fofana scoorde twee keer. Mohammed Amin Doudah kreeg bij een stand van 3-1 een half uur voor tijd rood, waarna Jong PSV even leek te wankelen. Eindhoven kon daar echter niet optimaal van profiteren. Pas in de slotfase kon Enrico Hernández wat terug doen.

Als trainer van Jong PSV boekte Van Nistelrooij zijn eerste profzege als coach. Na een eerder verlies en gelijkspel werd FC Eindhoven, met Penders als coach, in de derby met 3-2 verslagen.

Ruud van Nistelrooij, Maarten Martens, Bob Peeters en Rob Penders. Het had 15 jaar geleden een aardige basis kunnen zijn voor een eredivisie-elftal. Maandagavond stonden de voormalig voetballers, die de eredivisie kleur gaven voor clubs als PSV, AZ, Roda JC en NAC, allemaal langs de kant als trainer in de eerste divisie.

Na twee zeges in de eerste twee wedstrijden heeft het Jong AZ van Maarten Martens opnieuw gewonnen. Tegen TOP Oss, met voormalig Belgisch international Bob Peeters aan het roer, leek het lang 0-0 te worden. In de blessuretijd schoot invaller Iman Griffith na een vlotte aanval de bal in de kruising.

Jong AZ is koploper in de eerste divisie, met negen punten uit drie duels.