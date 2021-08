Nice krijgt straf voor bestormen veld door fans: tribune blijft voorlopig leeg

Tientallen supporters van Nice kwamen in de slotfase van de wedstrijd het veld op en zochten de confrontatie met spelers van Marseille. Dat deden ze nadat Marseille-ster Dimitri Payet een flesje waarmee hij was bekogeld, teruggooide richting de tribune.

In de chaos ontstonden er ook opstootjes tussen spelers en staf van beide teams. De wedstrijd werd definitief gestaakt toen Marseille na anderhalf uur oponthoud weigerde verder te spelen, terwijl de spelers van Nice weer op het veld stonden. De stand was 1-0 in het voordeel van Nice. Oud-Ajacied Kasper Dolberg maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Nice staan sinds deze zomer drie Nederlanders onder contract: Pablo Rosario, Justin Kluivert en Calvin Stengs. Laatstgenoemde ontbrak nog, maar Rosario en Kluivert speelden wel.

Het parket in Nice is een onderzoek gestart naar de rellen. Een 28-jarige man die ervan wordt verdacht een speler van Olympique Marseille te hebben geslagen, is opgepakt en in hechtenis genomen.