Boodschappenaffaire: 'Of wet aanpassen of niet zeuren als gemeente wetten uitvoert'

De gemeente Wijdemeren mag een deel van de bijstandsuitkering terugvorderen van een vrouw omdat zij boodschappen kreeg van haar moeder. Dat oordeelde de rechter vandaag in hoger beroep. Wat heeft de uitspraak duidelijk gemaakt, en welke vragen zijn nog niet beantwoord?

De bijstand is bedoeld als vangnet voor wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Volgens Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht (UvA), is het een hele bewuste keuze van de gemeente om het bedrag van die vrouw terug te vorderen. "We willen als samenleving alleen mensen betalen als ze niet in hun eigen levensvoorziening kunnen voorzien. Als iemand anders een deel betaalt, dan hoeft de samenleving dat niet meer te doen. Juridisch is dat eenvoudig."

De vrouw in Wijdemeren ontving wekelijks boodschappen. Boodschappen worden gezien als een kostenbesparing. Maar de bijstandsuitkering kan dan niet meteen verlaagd worden. Er moet sprake zijn van een 'bijzondere situatie'. In dit geval was dat zo, omdat de vrouw de boodschappen "substantieel en structureel" ontving volgens de rechter. Ze hoefde deze boodschappen niet meer van haar uitkering te kopen, wat "een substantiële besparing" opleverde.

Volgens Verhulp zijn de regels mede zo omdat er veel aandacht is voor eventueel misbruik van de regeling. "Als we dat anders willen, moeten we de wet aanpassen. Maar niet zeuren als een gemeente de wetten uitvoert."

Hoeveel boodschappen zijn wel toegestaan?

De rechter benadrukt in de uitspraak van vandaag dat iemand in de bijstand het beste alles kan opgeven wat van belang is voor de hoogte van de uitkering. Eén keer een tas boodschappen krijgen is daarbij niet "substantieel en structureel". Maar hoeveel boodschappentassen dat wél zijn, is niet altijd duidelijk. Daar neemt de gemeente een beslissing over, en in dit geval ook de rechter.

De Tweede Kamer reageerde verontwaardigd op de sanctie die Wijdemeren oplegde. Een voorstel van verschillende partijen om mensen in de bijstand toe te staan jaarlijks 1200 euro aan giften te ontvangen zonder gekort te worden, haalde een meerderheid. Maar het is aan gemeenten zelf om te bepalen wat aan giften is toegestaan. Naar aanleiding van deze 'boodschappenaffaire' hebben een aantal gemeenten de 1200 euro-vrijstelling ingevoerd.