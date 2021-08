Kickbokser Overeem wacht na rentree direct wereldtitelgevecht met Verhoeven

Voor kickbokser Rico Verhoeven wacht dit najaar een nieuw titelgevecht. Verhoeven neemt het op 23 oktober op tegen Alistair Overeem, die onlangs zijn terugkeer in het kickboksen aankondigde.

De 41-jarige Overeem tekende in juni een contract bij kickboksorganisatie Glory. Het gevecht met Verhoeven moet plaatsvinden tijdens het evenement Glory 79, dat wordt georganiseerd in stadion Gelredome in Arnhem.

MMA-kampioen

Ruim tien jaar geleden maakte Overeem al furore als kickbokser. Hij won in 2010 de K-1 World Grand Prix. De laatste jaren was hij actief als MMA-vechter (mixed martial arts). Na de bekendmaking van zijn meerjarige overeenkomst met Glory gaf Overeem al aan dat hij het liefst meteen tegen Verhoeven wilde vechten.

De laatste keer dat Verhoeven zijn titel verdedigde, was in december 2019. Hij won in Arnhem van Badr Hari. Begin dit jaar was Verhoeven de sterkste in een viermanstoernooi. Daar stond zijn titel niet op het spel.

Ook Hari in de ring

Hari, die in december 2020 voor het laatst in actie kwam, keert op 4 september terug in de ring. Tijdens Glory 78 neemt hij het op tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek.