Rechter: antizuivelcampagne van actiegroep moet stoppen

Actiegroep Dier&Recht moet van de rechter zijn antizuivelcampagne stoppen, melden verschillende media. De kortgedingrechter oordeelde dat de campagne schadelijk is voor de melkveehouderijsector en de grens van de vrijheid van meningsuiting overschrijdt.

Dier&Recht moet binnen 48 uur zijn posters verwijderen uit de zeven steden waar de campagne nog loopt. Ook moet de campagne op de website vandaag nog worden stopgezet. Als de actiegroep hier geen gehoor aan geeft, moet 5000 euro per dag worden betaald.

Enkele tientallen boeren deden de voorbije dagen aangifte tegen de campagne van de actiegroep, liet boerenorganisatie Agractie eerder vandaag weten. In de campagne stelt Dier&Recht dat het consumeren van zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt, omdat kalfjes direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder. Advocaten van Agractie stellen dat dit onjuist is.

"Dat sprake is van ernstig leed bij pasgeboren kalveren is niet aannemelijk", oordeelde de rechter. "Het publieke debat mag uiteraard gevoerd worden, maar niet op een wijze die onrechtmatig is jegens de melkveehouders."