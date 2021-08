Na Litouwen bouwt ook Polen een hek bij de grens met Wit-Rusland

In Polen wordt, in navolging van buurland Litouwen, een hek gebouwd langs de grens met Wit-Rusland. Het grenshek moet de stroom migranten die het land aan de oostkant binnenkomt tegenhouden.

De Wit-Russische president Loekasjenko kondigde eind mei aan dat migranten die vanuit zijn land naar de EU wilden, niet langer zouden worden tegengehouden. Het was een reactie op de aanscherping van de Europese sancties tegen zijn regime.

"Aan de grens met Wit-Rusland komt een nieuw, 2,5 meter hoog, stevig hekwerk en er zullen meer militairen worden ingezet om de grenswacht te helpen. Binnenkort kom ik met details over de verdere inzet van de Poolse strijdkrachten."

De migranten gingen eerst vooral naar Letland en Litouwen. Daar werd in de grensgebieden met Wit-Rusland de noodtoestand uitgeroepen en kregen de grenswachten hulp van militairen. In Litouwen was al besloten om langs de Wit-Russische grens een hek van vier meter hoogte te bouwen.

Terugduwen

Wit-Rusland beschuldigde Litouwen eerder van het terugsturen van migranten, de zogeheten push backs. President Loekasjenko zei dat vandaag ook over Polen. Door de EU wordt hij ervan beschuldigd dat hij migranten uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan aanmoedigt om via Wit-Rusland naar de EU te reizen.