Koeman ziet ziekenboeg leger raken: Ter Stegen, Coutinho en Mingueza terug

Goed nieuws voor Ronald Koeman. De ziekenboeg bij Barcelona, die afgelopen weekend nog werd aangevuld met centrale verdediger Gerard Piqué, is een stuk leger geworden. Doelman Marc-André Ter Stegen, aanvaller Philippe Coutinho en verdediger Óscar Mingueza zijn volgens de Spaanse krant Marca hersteld van hun blessures.

Het drietal is weer beschikbaar voor de thuiswedstrijd tegen Getafe van komend weekend. De terugkeer van verdediger Mingueza komt op het juiste moment voor Koeman, nu Piqué voorlopig niet beschikbaar is en Eric García, zijn partner in het centrum van de verdediging, geschorst is na een rode kaart.

Fati bijna weer fit

Ook Ansu Fati kan waarschijnlijk over een paar weken zijn rentree maken na bijna een jaar blessureleed. Het 18-jarige talent floreerde begin vorig seizoen onder Koeman, maar liep in november een zware blessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

Op de rentree van Sergio Agüero en Ousmane Dembélé moet Koeman langer wachten.

Barcelona, waar sterspeler Lionel Messi een paar weken geleden vertrok, is het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning en een gelijkspel.