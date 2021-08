Willem II huurt middenvelder Roemeratoe van FC Twente

Willem II huurt Godfried Roemeratoe de rest van het seizoen van FC Twente. De 22-jarige middenvelder speelde vorig seizoen nog dertig eredivisieduels voor de Enschedeërs, maar kwam dit seizoen nog geen minuut in actie.

"Ik ben toe aan een nieuwe club en stad", zegt Roemeratoe op de website van Willem II. "In de voorbereiding raakte ik licht geblesseerd en haalde FC Twente nieuwe spelers. Ook begon ik aan mezelf te merken dat ik toe was aan een nieuwe stap, een nieuwe club en stad. Willem II is de perfecte kans voor mij."

Willem II heeft een optie tot koop bedongen.