Crisis bij Juventus: na ontslag Sarri twijfelt Ronaldo over toekomst

Wanhoop bij Cristiano Ronaldo - Pro Shots

Juventus werd dit seizoen (net als de acht voorgaande jaren) Italiaans kampioen, maar na de verloren Coppa Italia-finale en de onverwacht vroege uitschakeling in de Champions League gaat het er hard aan toe in Turijn. Alleen de landstitel is voor de beleidsbepalers niet genoeg, met de investeringen (lees: de komst van Cristiano Ronaldo) moest de grootste voetbalprijs in Europa worden behaald. Maar voor het tweede jaar op rij gaat die droom in rook op: vorig seizoen was Ajax te sterk, dit seizoen struikelde de ploeg over Olympique Lyonnais. Verwachtingen En dus moet er worden ingegrepen. Een dag na de uitschakeling werd trainer Maurizio Sarri zonder pardon al op straat gezet. Enkele uren later werd clubicoon Andrea Pirlo aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De oud-speler van de 'Oude Dame' werd vorige week nog gepresenteerd als trainer van het beloftenteam, maar schuift nu al door naar de hoofdmacht. De verwachtingen zijn hooggespannen. Met de komst van Pirlo moeten de zo gekoesterde resultaten wel worden behaald. De kranten hebben het zelfs al over 'Pirlolandia'.

Nieuwe Juventus-trainer Andrea Pirlo siert de voorpagina van de Gazzetta dello Sport - NOS

"We zijn ervan overtuigd dat Pirlo bij zijn debuut op de bank alles heeft wat nodig is om een excellente en getalenteerde ploeg naar nieuwe successen te leiden", aldus de clubleiding zaterdagmiddag. Voor vedette Ronaldo was het vertrek van Sarri niet genoeg. De Portugees kondigde aan na te denken over zijn toekomst bij de Italiaanse club. "Het seizoen 2019-2020 is voor ons voorbij, veel later dan normaal maar toch eerder dan we hadden verwacht", liet de aanvaller op zijn Instagram-pagina weten. "Nu is het tijd om de ups en downs te analyseren, want kritisch denken is de enige manier om te verbeteren."