Ambassadeur: niet zeker of eind augustus alle evacués uit Afghanistan zijn

Het is nog onzeker of Nederland erin slaagt om eind deze maand alle evacués uit Afghanistan te halen. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur Caecilia Wijgers in Kabul in het radioprogramma Nieuws & Co op NPO Radio 1. Op dit moment moeten volgens haar nog honderden mensen worden geëvacueerd. Eind deze maand, op 31 augustus, moeten alle landen hun evacuaties hebben afgerond. Dat is de deadline die de Taliban met de Verenigde Staten hebben afgesproken en die zij willen handhaven. Maar volgens Wijgers is het nog onzeker of dat gaat lukken. "De situatie op het vliegveld is gespannen en dat neemt elke dag toe." Het Nederlandse ambassadeteam in Kabul heeft tot dusver 810 mensen in veiligheid gebracht; vanochtend vertrok de tiende vlucht. Het gaat om zowel Nederlanders, als tolken en andere Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. "De aantallen gaan echt omhoog", stelt Wijgers. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken melden zich nog altijd mensen die geholpen willen worden. "De komende dagen hopen we nog een flinke slag te maken", zegt de ambassadeur. Een woordvoerder van de Taliban noemde het opschuiven de de deadline voor het vertrek van Amerikaanse troepen uit Afghanistan eerder vandaag onbespreekbaar:

Verschillende landen hebben op de luchthaven van Kabul compounds ingericht voor hun ambassadepersoneel. Nederland is ook op het vliegveld aanwezig. Het gaat om een ambassadeteam dat onder meer wordt beveiligd door commando's en speciale eenheden van de marine. Via de uitvalsbasis op de luchthaven probeert Nederland evacués in veiligheid te brengen, maar dat is volgens Wijgers niet eenvoudig. "We proberen onze mensen zo veilig mogelijk binnen te krijgen, maar dat lukt niet altijd georganiseerd. De situatie is gevaarlijk en risicovol." 'Schrijnende taferelen' Wijgers spreekt van "schrijnende taferelen" voor de poorten van het vliegveld. De buitenring van het vliegveld is volgens de ambassadeur al in handen van de extremisten en naar verwachting zullen zij de macht over de luchthaven helemaal overnemen. Duizenden Afghanen proberen de luchthaven op te komen, vertelt Wijgers. Landen die de toegangspoorten tot de luchthaven beheren zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, laten maar beperkt mensen door. "De poorten gaan vaak dicht, zonder dat wij daarover worden geïnformeerd." "Het gaat allemaal heel onvoorspelbaar", vindt Wijgers. "Soms komen evacués in grote groepen, soms in kleine clubjes. Andere landen zijn aan dezelfde race bezig." Dagelijks vertrekken nu militaire evacuatievluchten vanuit Kabul. Veel Afghaanse burgers proberen in wanhoopspogingen het land te ontvluchten nu de Taliban aan de macht is:

