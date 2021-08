RTL Boulevard blijft voorlopig uitzenden vanaf Hilversum, maatregelen Mediapark verlengd

RTL Boulevard blijft voorlopig uitzenden vanaf het Mediapark in Hilversum. Dat bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws. Of en wanneer de vaste studio op het Leidseplein in Amsterdam weer gebruikt gaat worden, is nog niet bekend.

Het programma op RTL4 verruilde vorige maand het centrum van Amsterdam voor Hilversum. Dat besluit werd genomen na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries en de bedreigingen aan het adres van RTL Boulevard een paar dagen daarna. Daardoor gingen meerdere uitzendingen niet door.

Dat was een moeilijke tijd voor het team, bleek in de eerste uitzending na die pauze: