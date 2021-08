Oekraïense president Zelensky op Krim-top: aftellen naar einde bezetting

Op een internationale topconferentie in Kiev heeft de Oekraïense president Zelensky benadrukt dat het schiereiland de Krim bij Oekraïne hoort. Van nu af aan "begint het aftellen naar het einde van de bezetting", zei hij op het zogenoemde Krim Platform.

Aan de top doen vertegenwoordigers van zo'n veertig landen mee, waaronder Europese ministers en regeringsleiders en een delegatie uit de VS. De top wordt gehouden aan de vooravond van de dertigste onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Ook de Nederlandse minister Tom de Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is in Kiev bij de top.

Mensenrechten

Met de bijeenkomst wil de Oekraïense regering de Russische bezetting van de Krim weer op de internationale agenda plaatsen en Rusland onder druk zetten om zich terug te trekken. Ook wil de regering in Kiev aandacht vragen voor het schenden van de mensenrechten op de Krim, die in 2014 werd geannexeerd door Rusland.

De oorspronkelijke bewoners van het schiereiland, de Krim-Tataren, worden volgens Oekraïne onderdrukt. Volgens president Zelensky zijn er meer dan honderd politieke gevangenen op de Krim. Verder heeft Rusland het schiereiland volgens de president veranderd van een regio voor vakantie en recreatie in een ecologisch bedreigde militaire basis.

"Heksenfeest"

Correspondent Iris de Graaf zegt dat het nog maar de vraag is of Oekraïne de Krim ooit terugkrijgt. Voor Rusland is teruggave in ieder geval geen optie: het schiereiland is strategisch erg belangrijk, vooral vanwege de grote militaire basis van de Zwarte Zeevloot en de controle over de Straat van Kertsj, die de Zwarte Zee met de Zee van Azov verbindt.

Teruggave zou verder ook gezichtsverlies betekenen: in Rusland wordt de annexatie al jarenlang goedgepraat onder het mom van "historische rechtvaardigheid".

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft de topconferentie een "heksenfeest" genoemd. Een woordvoerder van het Kremlin sprak van een extreem vijandige en anti-Russische bijeenkomst.