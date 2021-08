PSV rekent op steun fans, maar 'misschien moeten we ze vastbinden'

"Het zou fantastisch zijn om met PSV, een fantastische club, Champions League te spelen", zei Schmidt. "Het is de beste clubcompetitie ter wereld. Het is ons hoogste doel. We proberen het team op de best mogelijke manier voor te bereiden, zodat we het kunnen halen."

PSV kan zich dinsdagavond voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De uitgangspositie is niet onaardig, na de 2-1 nederlaag in Portugal vorige week.

Demissionair minister Hugo de Jonge herhaalde vandaag dat de fans tijdens de wedstrijd wel op hun stoel moeten blijven zitten. "Is dat de regel?", vroeg Mario Götze. "Oei, ik weet niet hoe het publiek daar op zal reageren en of dat realistisch is. Misschien moeten we ze allemaal vastbinden."

Diezelfde supporters kunnen morgen, wat Schmidt betreft, een sleutelrol spelen. "De sfeer in het stadion zal een enorme factor zijn. Dat helpt ons, dat zagen we al in de eerdere kwalificatiewedstrijden, tegen Galatasaray en FC Midtjylland. Onze fans zijn fantastisch, dus dat zal zeker een voordeel zijn."

Het was een logische eerste vraag aan PSV-coach Roger Schmidt, op de persconferentie daags voor de beslissende play-off in de Champions League tegen Benfica. Is Noni Madueke, die afgelopen zaterdag tegen Cambuur geblesseerd raakte , fit? "Ja", was het korte, maar voor PSV-fans geruststellende antwoord.

Schmidt vreest niet voor een extreem defensief spelende tegenstander. "Ik denk dat Benfica, gezien het feit dat het 'maar' 2-1 is, niet alleen maar zal gaan verdedigen. Ze zullen ook op zoek gaan naar doelpunten. Daar hebben ze de kwaliteiten ook voor."

"Dus mogen wij morgen geen tijd verspelen. We zullen vanaf het begin goed moeten zijn en de aanval moeten zoeken. We spelen immers thuis. Het is ook een van onze grootste krachten om de tegenstander onder druk te zetten en er een intensieve wedstrijd van te maken."

'Prachtige kans'

De goede seizoenstart van PSV, dat al de Johan Cruijff Schaal won en in de competitie nog zonder puntenverlies is, heeft de Eindhovenaren veel vertrouwen gegeven. Götze: "We hebben het tot dusver goed gedaan, zeker in thuiswedstrijden. Dus dat we morgen thuis spelen, is belangrijk."

"We hebben de hele voorbereiding naar dit moment toegewerkt", vervolgde de Duitse spelmaker. "Dit is een prachtige kans voor ons, we kijken ernaar uit."