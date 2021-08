Tiende Nederlandse evacuatievlucht uit Afghanistan vertrokken

Vanochtend is de tiende Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul vertrokken, meldt het ministerie van Defensie. Aan boord van het C-130 vliegtuig zijn 94 passagiers. Het is niet bekend hoeveel van hen de Nederlandse nationaliteit hebben.

Sinds 18 augustus evacueert Defensie Nederlanders en mensen die in Afghanistan gevaar lopen doordat ze voor Nederland of tijdens Nederlandse missies hebben gewerkt. Voor zover bekend zijn er nu 810 mensen door Nederland geëvacueerd, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. 500 daarvan zijn al in Nederland, de overige 310 zijn nog onderweg.

Tblisi en Islamabad

De evacuatievluchten gaan naar Tblisi in Georgië en Islamabad in Pakistan. De evacués vliegen daarna met grotere vliegtuigen door naar Schiphol. Er zijn inmiddels zes van die vluchten in Amsterdam aangekomen.

Op de laatste vlucht, die eerder vanmiddag aankwam, zaten 129 passagiers, waarvan achttien Nederlanders. Later vandaag wordt nog een volgende vlucht met evacués in Amsterdam verwacht. Die is vertrokken uit Islamabad.

Extra noodopvanglocatie

Met de komst van 178 Afghaanse evacués gisteravond zit de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp vol, meldde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eerder vandaag. De organisatie heeft aan Defensie gevraagd om tijdelijk een tweede noodopvanglocatie beschikbaar te stellen. Dit is het Walaardt Sacré Kamp in Zeist.

De eerste honderd evacués zijn daar inmiddels aangekomen, meldt RTV Utrecht.