Viscaal pakt na spectaculaire ontknoping eerste Formule 3-overwinning

Bent Viscaal heeft voor het eerst in zijn carrière een overwinning geboekt in de Formule 3. De Nederlandse coureur van MP Motorsport hield op Silverstone Lirim Zendeli na een spectaculaire laatste ronde achter zich.

De 20-jarige Viscaal was de race vanaf de derde positie gestart. Nadat een safety car de spanning in de race even had onderbroken, maakten Zendeli en Viscaal zich langzaam los van de rest van het veld.

Rondenlang reed de Nederlander vlak achter de Duitser, maar in de laatste ronde plaatste Viscaal een aanval. Zendeli gaf zich echter niet zomaar gewonnen, waardoor er een spectaculair gevecht ontstond.

Bekijk hieronder de spannende laatste bochten: