Vijftien man veroordeeld voor enorme 'cokemanege' in Nijeveen

De politie ontmantelde de wasserij, waar gesmokkelde cocaïne werd klaargemaakt voor gebruik, vorig jaar augustus. In de wasserij werd cocaïne die opgelost was in steenkool, verwerkt. Er werden tienduizenden liters chemicaliën gevonden voor de productie van coke, ook waren er slaapvertrekken en recreatieruimtes.

De rechtbank heeft celstraffen tot 36 maanden opgelegd aan vijftien mannen, die vorig jaar werden aangehouden bij een inval in een manege in het Drentse Nijeveen. Daar werd de grootste cocaïnewasserij ooit gevonden in Nederland.

Volgens de rechtbank had manegehouder B. een actieve rol bij de opbouw van het laboratorium en bij het gebruik. De rechtbank rekent hem aan dat hij zijn boerderij ter beschikking heeft gesteld aan criminelen. De verdachte is volgens de rechtbank op een berekenende manier te werk gegaan en was alleen uit op het makkelijk verdienen van zoveel mogelijk geld.

De straf voor B. valt wel lager uit dan de eis van het OM omdat de rechtbank niet bewezen acht dat B. zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van drugsgelden, meldt RTV Drenthe.

Ook de straffen van de andere verdachten vallen lager uit dan de eis. Dat komt omdat het voor de rechtbank is vast komen te staan dat de werkomstandigheden in het drugslab "bijzonder onaangenaam" waren. Het werk werd "min of meer" gedwongen verricht en er was geen daglicht, aldus de rechters. Sommigen liepen brandwonden op tijdens hun moeilijke werkomstandigheden, zei de rechter.