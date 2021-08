UB40-saxofonist Brian Travers (62) overleden

UB40-saxofonist Brian Travers is overleden. Dat meldt de Britse band op sociale media. Travers, die kanker had, is 62 jaar geworden.

"Met veel verdriet maken we bekend dat onze vriend, mede-oprichter en legende Brian David Travers is overleden", schrijven de bandleden. "Hij overleed gisteravond in het bijzijn van zijn familie na een lange strijd."

Twee jaar geleden werd Travers geopereerd aan een dubbele hersentumor. Hij zei daarna dat hij zich beter voelde dan ooit.

De komende maanden staan in het buitenland tientallen concerten van de reggaegroep gepland. Het is nog niet bekend of die doorgaan.

Travers richtte UB40 in 1978 op met een aantal schoolvrienden. Een aantal van hen leefde van een uitkering en de naam van de band is ontleend aan het formulier waarmee zo'n uitkering kon worden aangevraagd, 'Unemployment Benefit 40'. UB40 is bekend van hits als Red Red Wine en Falling in Love With You. De groep heeft wereldwijd 100 miljoen albums verkocht.