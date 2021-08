Johnny Rotten verliest proces over Sex Pistols-nummers in tv-serie

John Lydon tijdens de rechtszaak - EPA

Sex Pistols-frontman Johnny Rotten heeft een rechtszaak verloren over het gebruik van nummers van de punkband uit de jaren zeventig in een tv-serie. Drie andere leden van de band en de erven van bassist Sid Vicious gingen wel akkoord met het gebruik ervan, maar John Lydon, zoals de zanger echt heet, was tegen. Regisseur Danny Boyle, bekend van Trainspotting en Slumdog Millionaire, wil de nummers gebruiken voor de serie Pistol, over de opkomst en ondergang van de band. Zes afleveringen moeten volgend jaar op Disney+ verschijnen. Bron voor het project zijn de memoires van gitarist Steve Jones, Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol uit 2016. De 65-jarige Lydon was bang dat de serie hem weinig flatteus zou afschilderen, omdat Jones hem in het boek "een irritant ettertje" noemt. Hij vond het "respectloze onzin" dat hij niets te vertellen heeft over hoe zijn werk gebruikt wordt. Slavenarbeid, noemde hij het. "Die arme oude Johnny Rotten wordt het slachtoffer van Mickey Mouse", treurde hij.

De Sex Pistols kenden van 1975 tot 1978 tumultueuze succesjaren met grote hits als God Save The Queen en Anarchy in the UK, maar ook overmatig drank- en drugsgebruik, ruzies onderling en met het publiek en politie-ingrijpen. De dood van Vicious door een overdosis betekende het einde van de band.

Unaniem beslissingen? Bij de rechter betoogde Lydon dat beslissingen over het gebruik van muziek van de Sex Pistols altijd unaniem moeten zijn. De andere oud-bandleden beriepen zich echter op afspraken die in 1998 waren gemaakt, waarin is vastgelegd dat een meerderheid van stemmen voldoende is. De rechter geeft hun gelijk. Jones, die tijdens het proces zei dat hij Lydon "een complete lul" vindt en sinds een reünie in 2008 niet meer met hem heeft gesproken, bezweert dat de serie geen afrekening is met de zanger. "We willen helemaal niemand afkraken", vertelde hij de rechter. "Er zijn ook genoeg complimenteuze stukken in het boek." Jones erkende dat het juridische getouwtrek met Lydon een reünie in de toekomst onwaarschijnlijk maakt.