Nominatie De Goede, Matla en Verschoor voor mondiale hockeyster van het Jaar

De 32-jarige De Goede, aanvoerster van de ploeg die in eerder deze maand olympisch goud veroverde, werd de afgelopen twee keer al gekozen tot wereldspeelster van het jaar: in 2018 en 2019. Vorig jaar werden er vanwege de coronapandemie geen titels vergeven.

De internationale hockeybond FIH heeft Eva de Goede, Frédérique Matla en Maria Verschoor genomineerd voor de titel Hockeyster van het Jaar. Naast de drie internationals, die in Tokio met Oranje overtuigend olympisch kampioen werden, staan de Indiase Gurjiit Kaur en de Argentijnse speelsters Augustina Gorzelany en Augustina Albertarrio op de shortlist.

Ook bij de coaches die een vrouwenploeg onder hun hoede hebben, is de Nederlandse inbreng groot: Alyson Annan (Oranje) en Sjoerd Marijne (India) maken kans op het predicaat Beste Vrouwencoach, evenals Mark Hager (Groot-Brittannië). Voor de Australische Annan kan het haar vierde uitverkiezing op rij worden.

Bij de mannen zal geen Nederlander in de prijzen vallen. De kanshebbers komen uit Australië (Aran Zalewski, Jake Whetton en Tim Brand), België (Alexander Hendrickx en Arthur van Doren) en India (Harmanpreet Singh). Singh ontving de titel bij de vorig editie, Van Doren was de beste in 2017 en 2018.