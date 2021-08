Voetbalpodcast #169: 'Dit Ajax straalt een totaal gebrek aan honger uit'

De tweede speelronde in de eredivisie leverde weer een hoop gespreksstof op in de NOS Voetbalpodcast. Presentator Arno Vermeulen blikt samen met Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Jeroen Grueter terug op het afgelopen voetbalweekend.

De mannen zijn het over één ding eens: Erik ten Hag heeft na het gelijkspel tegen FC Twente alle reden om zich zorgen te maken. "Je ziet dat de dynamiek in die ploeg niet goed is. Het is geen gretig elftal dat wedstrijden wil winnen en prijzen wil pakken", zegt Arman Avsaroglu.

Hij kan op bijval rekenen van Jeroen Grueter: "Je ziet een totaal gebrek aan honger, ze voetballen blasé."

"Ajax denkt misschien dat ze te groot zijn voor de eredivisie, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Dat zag je in de wedstrijd tegen FC Twente", vult Roelfs aan.

'Alles lukt bij Feyenoord'

Het contrast met rivaal Feyenoord kan op het moment bijna niet groter. Bij de Rotterdamse club lijkt alles mee te zitten en na twee wedstrijden staat de ploeg van trainer Arne Slot bovenaan in de eredivisie.

Verdediger Gernot Trauner is de meest opvallende man, vindt Grueter. "Hij is echt een superaankoop. Vooraf waren er twijfels over hem, wat moest Feyenoord met een oudere speler uit de Oostenrijkse competitie. Maar hij speelt geweldig."

Volgens Avsaroglu verdienen Slot en technisch directeur Frank Arnesen een groot compliment. "Alle spelers die Feyenoord heeft gekocht, zijn meteen gaan renderen. Dat is echt uniek." Toch denken de mannen niet dat Feyenoord mee gaat strijden om het kampioenschap. "Daarvoor is de selectie echt te smal", zegt Roelfs. "Dat gaat ze, met Europese wedstrijden erbij, een keer opbreken."

Verder wordt er ook nog gesproken over PSV, de Europese wedstrijden van komende week en mogelijke transfers.