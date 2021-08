Meer zwerfhonden uit het buitenland en dus vaker gedragsproblemen

Hond 2 - ANP

Deskundigen van de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde zien steeds vaker geadopteerde zwerfhonden uit het buitenland met gedragsproblemen. Tijdens de coronapandemie adopteren meer mensen een zwerfhond uit het buitenland, zegt de universiteit. Daardoor signaleren deskundigen ook een toename van gedragsproblemen. Zwerfhonden hebben volgens hen vaak veel begeleiding nodig. "En zelfs met goede begeleiding is de kans voor veel zwerfhonden groot dat ze onvoldoende wennen aan de Nederlandse leefsituatie", schrijft de Universiteit Utrecht. Eerste twaalf weken cruciaal Aan het begin van het jaar was ruim de helft van de honden in de Gedragskliniek van de faculteit geïmporteerd uit het buitenland. "Een aantal van deze honden is inmiddels geëuthanaseerd vanwege excessieve angsten", zegt gedragsbioloog Claudia Vinke. "Dat is in- en intriest, en een aantal eigenaren loopt al maanden te tobben met hun hond, ook dat is triest."

Elke week is er ruimte voor drie afspraken voor honden met gedragsproblemen, zegt een woordvoerder van de kliniek. Dat zijn zo'n twaalf afspraken per maand. Ruim 50 procent hiervan vormen geïmporteerde honden. Dat betekent dat er tot nu toe tientallen honden uit het buitenland bij de kliniek langs zijn geweest. Volgens de woordvoerder moet er wel rekening mee worden gehouden dat de Gedragskliniek een doorverwijskliniek is. "De ernstige gevallen worden dus naar ons doorverwezen."