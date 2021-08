Amateurspeurders vinden prehistorische resten op strand bij Kijkduin

Amateurspeurders hebben gisteren op de Zandmotor, een stuk strand bij Kijkduin, voorwerpen uit de prehistorie gevonden.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden organiseerde daar een strandstruindag in het kader van een expositie over Doggerland. Dat was een gebied uit de prehistorie tussen Engeland, Nederland en Scandinavië.

"We hebben het over een miljoen jaar geleden", zegt conservator prehistorie Luc Amkreutz van het Rijksmuseum van Oudheden. "Waar nu de Noordzee is, liepen in de ijstijden mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten en neanderthalers rond."

'Heel groot beest'

De Zandmotor is opgespoten met Noordzeezand. En daar zijn veel archeologische voorwerpen als vuurstenen en fossielen in te vinden. Een jongen zag meteen dat hij iets bijzonders had. "Het lijkt best veel op een stuk hout, maar ik herkende het als een botscherf", zegt hij tegen Omroep West. "Maar welk dier het is weet ik niet."

Amateurarcheoloog Dick Mol helpt hem uit de brand. "We kunnen zien aan de manier waarop het versteend is, dat het uit het Pleistoceen moet zijn. De Noordzee was toen nog geen zee, maar één grote, kale, droge grassteppe. Ik vermoed dat dit een stuk bot van een heel groot beest is, waarschijnlijk een mammoet."

Neanderthalers

Amateurarcheoloog Willy van Wingerden vond een kling uit de steentijd. "Dat is een soort mesje. Dit hebben neanderthalers gemaakt. Ineens zag ik het in mijn ooghoek liggen. Dat is altijd weer bijzonder."

De strandvondsten zijn te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.