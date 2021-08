Jumbo-Visma trekt versterking aan met het oog op het klassieke voorjaar

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft zich voor de komende twee jaar versterkt met de Fransman Christophe Laporte en de Belgische coureur Tosh Van der Sande.

Het duo is met name aangetrokken om Wout Van Aert bij te staan in de voorjaarsklassiekers, terwijl voor Van der Sande ook een rol weggelegd lijkt in de sprinttrein rond Dylan Groenewegen, zoals hij bij Lotto-Soudal ook voor Caleb Ewan heeft gedaan.

De 28-jarige Laporte rijdt al sinds 2014 voor Cofidis. Hij eindigde eerder dit jaar als elfde in de Ronde van Vlaanderen en werd als eens vierde in Gent-Wevelgem (2018), dertiende in Milaan-Sanremo (2018) en twintigste in Parijs-Roubaix (2016). De Fransman startte zeven keer in de Tour de France en reed die zes keer uit.