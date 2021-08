Taliban noemen latere aftocht Amerikanen onbespreekbaar

De Taliban accepteren niet dat de Amerikanen pas na 31 augustus uit Afghanistan vertrekken. Dat is onbespreekbaar, zegt een woordvoerder van de extremistische beweging in een video:

Wie zijn de Taliban en waar staan ze voor? Bekijk het in deze video:

"Maar dat is een rode lijn", zegt de Talibanwoordvoerder. "Als de termijn wordt verlengd, wordt de bezetting verlengd, terwijl daar geen reden voor is. Het zal onze relatie verslechteren en tot wantrouwen leiden."

Nu komt Biden ervan terug vanwege de vertraging met de evacuatie van buitenlanders en Afghanen die het bewind van de Taliban willen ontvluchten. Hij heeft gezegd dat de Amerikaanse militairen sowieso in Afghanistan blijven tot de laatste Amerikaan uit de hoofdstad Kabul is geëvacueerd.

Oorspronkelijk was het idee dat de Amerikanen op 11 september na twintig jaar zouden vertrekken uit Afghanistan, maar president Biden haalde die datum naar voren omdat de terugtrekking van zijn troepen voorspoedig verliep.

Taliban heersen weer in Afghanistan, wie zijn ze en wat willen ze? - NOS

President Biden wil alles op alles zetten om toch volgende week uit Afghanistan te vertrekken, maar dat moet volgens hem wel verantwoord zijn. Hij wil geen Amerikanen in het land achterlaten. Maar een later vertrek is voor de Taliban dus onbespreekbaar.

Op dit moment zijn er nog zo'n 15.000 Amerikanen in Afghanistan. Het zijn vooral militairen die moeten zorgen voor de veiligheid van evacués op het vliegveld van Kabul.