De uitzending van 23 augustus

Het laatste bolwerk van verzet tegen de Taliban

In een oogwenk namen de Taliban de macht over in Afghanistan, maar één provincie blijft verzet bieden: de Panjshirvallei, met zo'n 150.000 inwoners. De vicepresident en restanten van het regeringsleger verschansten zich hier.

De kleine provincie heeft een reputatie als het gaat om het weerstaan van vijanden. De vallei is moeilijk in te nemen, maar is dat geografische voordeel voldoende voor de verzetsgroepen om het tegen de Taliban, die veel meer strijders hebben, uit te houden?