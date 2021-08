Ook tijdens potje padel gaat het met Arne Slot ’90 procent’ over voetbal

Nu staan ze samen op de padelbaan, maar Reijnen en Slot leerden elkaar kennen als voetballers bij PEC Zwolle, waar ze in het seizoen 2009/2010 samen op het middenveld stonden. En bij Cambuur had de nu 34-jarige Reijnen, sinds vorig jaar zomer voetballer-af en nu werkzaam als jeugdtrainer bij PEC, met Slot te maken in diens rol als assistent-trainer.

Hij neemt zich weleens voor om het over iets anders te hebben met zijn voormalige trainer en oud-ploeggenoot, wanneer ze hun zinnen verzetten tijdens een potje padel. Maar ook dan gaat het met Arne Slot "negentig procent van de tijd" over voetbal, zegt Etiënne Reijnen, oud-voetballer van onder meer AZ, SC Cambuur en FC Groningen, in gesprek met NOS Langs de Lijn.

Tijdens die gesprekken gaat het natuurlijk vooral over Feyenoord, waar Slot sterk is begonnen aan zijn eerste seizoen. Had Reijnen gedacht dat hij dat in zo'n korte tijd kon bewerkstelligen in Rotterdam-Zuid? Lachend: "Het zou heel makkelijk zijn als ik zou zeggen: ja, dat had ik gedacht. Toen ik hoorde dat hij naar Feyenoord ging, dacht ik 'oei, pittige uitdaging'."

"We kennen allemaal het financiële plaatje van Feyenoord; ze kunnen niet kopen wie ze willen. Vorig jaar was het qua resultaat op zich aardig, maar was er kritiek op het spel. Om dat om te zetten, is niet makkelijk. Arne was daar gelijk enthousiast over, zag het als een fantastische uitdaging."