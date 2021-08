Dode bij vuurgevecht op luchthaven Kabul

Bij een vuurgevecht op de luchthaven van Kabul is zeker een dode gevallen. Volgens het Duitse leger openden onbekenden het vuur op Afghaanse beveiligers, waarna Duitse en Amerikaanse militairen bijsprongen.

Duitsland meldt dat een Afghaanse beveiliger is omgekomen en drie anderen gewond raakten. Onder de Duitse militairen zouden geen gevonden zijn gevallen.

Het is nog niet duidelijk wie er zit achter de aanval op de noordelijke poort van het vliegveld. Dit weekend waarschuwde de VS nog dat er berichten waren dat de Afghaanse tak van Islamitische Staat een aanslag op de luchthaven zou willen uitvoeren, maar er werden geen details gegeven over de aard van die dreiging.

Confrontaties met de Taliban zijn tot nu toe uitgebleven. De NAVO-militairen op het vliegveld blijven bewust weg bij de randen van het vliegveld, zei een woordvoerder eerder, om geweld te voorkomen met de Talibanstrijders die daar de vluchtelingenstroom begeleiden.

30.000 mensen geëvacueerd

Het Hamid Karzai International Airport wordt sinds 14 augustus gebruikt voor de evacuatie van buitenlanders, en Afghanen die de opkomst van de Taliban vrezen. Zo'n 30.000 mensen zijn geëvacueerd, maar nog eens tienduizenden wachten er nog op vertrek.

Bij de evacuatie zijn tot nu toe enkele tientallen mensen omgekomen, doordat ze onder de voet werden gelopen of er op hen werd geschoten.

Op beelden is te zien hoe chaotisch de situatie op het vliegveld is: