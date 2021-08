Huizen bouwen moeilijk, dus stimuleert gemeente Bergen splitsen

Woningen in Bergen, Noord-Holland - NOS/Jeroen Schutijser

Wat doe je als er maar weinig plek is om huizen bij te bouwen, terwijl de woningnood hoog is en er veel villa's en twee-onder-een-kappers in je gemeente staan? Het Noord-Hollandse Bergen stimuleert het zogeheten splitsen en heeft de vergunning daarvoor gratis gemaakt, in de hoop dat meer huiseigenaren hun grote huis opdelen in meerdere kleinere woningen. De gemeente maakt kosten tijdens zo'n vergunningsprocedure; normaal betaal je grofweg tussen de 2000 en 10.000 euro. Die kosten neemt de gemeente Bergen nu dus op zich. 'Enorme vraag' "Er staan hier veel zeer grote woningen, tegelijk is er een enorme vraag naar kleinere huizen", zegt wethouder Wonen Klaas Valkering (CDA). "Bijbouwen is lastig, onder meer door de starre houding van de provincie. Een groot deel van de gemeente is 'bijzonder provinciaal landschap' of Natura 2000-gebied, waar bouwen niet kan." Bergen zegt voor zover bekend de eerste te zijn die een splitsingsvergunning gratis maakte, begin dit jaar. De gemeente gaf er weinig ruchtbaarheid aan, vanwege lange wachttijden voor vergunningen door corona. De komende maanden gaat Bergen splitsing promoten. Jaarlijks 50 woningen Er zijn tot nu toe zes splitsingsvergunningen aangevraagd. "We hopen dat er straks 25 tot 50 woningen per jaar gesplitst worden. Voor een vrij kleine gemeente is dat toch wel wat", zegt Valkering. Bergen heeft zo'n 14.750 woningen.

Klaas Valkering, wethouder Wonen in Bergen (NH) - NOS/Jeroen Schutijser

Op een begroting van 70 miljoen euro verwacht de gemeente geen grote kostenpost; daarom is er geen geld voor gereserveerd. Vergrijzing Bergen is de meest vergrijsde gemeente van Nederland. Een op de drie inwoners is 65+. Vaak wonen senioren in grote woningen met meerdere verdiepingen, terwijl een benedenwoning of appartement voor hen praktischer zou zijn. Ook daarom stimuleert de gemeente splitsing. "Ouderen kunnen dan bijvoorbeeld in de gesplitste benedenverdieping wonen en de bovenwoning verhuren of verkopen", zegt wethouder Valkering. "We streven er ook naar om de gemeente te verjongen. Door splitsing komen er meer woningen voor jongeren, die anders wegtrekken." 'Een van de oplossingen' De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt splitsen "zeker een van de oplossingen voor het woningtekort waar gemeenten mee bezig zijn". "Maar als je vergunningen gratis maakt, terwijl je kosten maakt, moet je dit wel dekken", zegt een woordvoerder. "Bijvoorbeeld door andere leges of belastingen te verhogen. Niet iedere gemeente zal dit willen." VNG heeft geen overzicht van gemeenten die splitsing stimuleren.

Splitsen versus verkameren Het splitsen van een een groot huis tot twee of meer zelfstandige woningen valt niet te verwarren met verkamering van woningen. Bij splitsen krijg je nieuwe volledige woningen, met een eigen keuken, badkamer en wc. Vaak moeten de oorspronkelijke en gesplitste woningen een minimale oppervlakte hebben. In Bergen is dat 200 en 50 vierkante meter. Bij verkamering verhuurt een eigenaar een woning niet meer als geheel, maar individuele kamers in een woning. Bewoners delen dan keuken, badkamer en wc. Gemeenten zijn vaak tegen verkamering. Ze vinden dat huizen met veel, vaak jonge, mensen bij elkaar tot overlast kunnen leiden. Ook vrezen ze dat verhuurders steeds meer verkameren om meer aan woningen te verdienen. Zo blijven er voor gezinnen minder zelfstandige woningen over.