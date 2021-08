Wekdienst 23/8: Scholen beginnen in het noorden • Hoger beroep in zaak terugvorderen bijstand

Goedemorgen! In het noorden van het land gaan leerlingen vanaf vandaag weer naar school. En de Centrale Raad van Beroep doet uitspraak in de zaak waarin de gemeente Wijdemeren ruim 7000 euro aan bijstand terugvorderde omdat een vrouw boodschappen van haar moeder kreeg.

We hopen op vredesonderhandelingen met de Taliban, zegt de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan in een interview met Reuters. Ahmad Massoud waarschuwt dat zijn troepen klaarstaan om desnoods het gevecht aan te gaan met strijders van de extremistische beweging.

Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk tegen de extremistische beweging. De rebellen hebben zich verschanst in de Panjshir-vallei ten noorden van Kabul. De afgelopen dagen hebben verzetsgroepen in de aangrenzende provincie Baghlan drie districten heroverd op de Taliban.

"We willen niet dat er een nieuwe oorlog uitbreekt", zegt Massoud in het telefonische interview. Het is een reactie op het bericht van een Talibanwoordvoerder dat honderden strijders op weg zijn naar de Panjshir-vallei. Volgens de nieuwe machthebbers in Kabul is het offensief om de vallei al begonnen. Maar de verzetsgroep van Massoud spreekt dat in het interview tegen.

In verschillende landen zijn vandaag de Army Games 2021 begonnen. Dat is een door Rusland opgezet toernooi voor internationale legereenheden. "Het is één grote pr-actie van het Russische leger", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp.

Bij de legerspelen is bijvoorbeeld een tank-biatlon, een wedstrijd scherpschieten en een parcours voor legereenheden op ski's: