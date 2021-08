50 nu maximumsnelheid op Haringvlietbrug, hinder verwacht

Door het wegdek smaller in te richten en de snelheid te verlagen van 100 naar 50, verwacht Rijkswaterstaat dat de brug komende jaren veilig is om overheen te rijden. De beperkingen moeten leiden tot minder trillingen; de brug heeft daar zwaar onder te lijden. De maatregelen duren tot zeker 2023, wanneer een renovatie gepland staat.

De beperkingen voor het verkeer op de Haringvlietbrug zijn ingegaan. Vanaf nu is 50 kilometer per uur de maximumsnelheid op de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard en zijn de rijkstroken een stuk smaller. Afgelopen weekend was de Haringvlietbrug gesloten om het brugdek daarvoor in te richten.

Aanvankelijk was besloten op de brug nog maar één rijstrook per rijrichting open te houden. Daar kwam veel kritiek op, waardoor Rijkswaterstaat onderzocht of er toch twee rijstroken open konden blijven, wat nu het geval is. Toch rekent de wegbeheerder nog steeds op hinder voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.

De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Dagelijks rijden er zo'n 65.000 voertuigen overheen. Ook wordt de brug veel gebruikt door inwoners en ondernemers in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Auto's beschadigd

Vooral het beweegbare deel van de Haringvlietbrug, dat open moet kunnen voor hogere schepen, is er slecht aan toe. Dat gaat daarom nog maar één keer per week open. "Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug", liet Rijkswaterstaat eerder al weten.