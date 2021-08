Rode Kruis: aantal migranten dat omkwam bij oversteek op zee verdrievoudigd

Het aantal migranten dat om het leven is gekomen bij de overzeese tocht tussen Libië en Europa is in een jaar tijd verdrievoudigd, meldt het Rode Kruis. In de eerste helft van dit jaar stierven zeker 792 mensen, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de hulporganisatie ligt het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger, omdat nog veel mensen worden vermist. Na een relatief rustig 2020 hebben schrijnende situaties, zoals in Afghanistan en de Ethiopische deelstaat Tigray, veel mensen op de vlucht doen slaan, zegt het Rode Kruis.

Teams van het Internationale Rode Kruis gaan zich binnenkort voegen bij de bemanning van het schip Ocean Viking van hulporganisatie SOS Méditerranée. Migranten die van boten worden gehaald worden op dat schip voorzien van eerste levensbehoeften en krijgen medische en psychische ondersteuning.

Het Rode Kruis start met de actie 'kilometers voor kansen' om geld in te zamelen om migranten tijdens hun tocht te voorzien van medische hulp, schoon drinkwater, onderdak en voedsel. Het is de bedoeling dat deelnemers fietsend, lopend, rennend of skeelerend zoveel mogelijk kilometers afleggen en zich daarvoor laten sponsoren. De kilometers die zij afleggen staan volgens het Rode Kruis symbool voor de afstand die tachtig miljoen vluchtelingen jaarlijks moeten afleggen.