Libanese minister stapt op na explosie Beiroet

In Libanon is de minister van Informatie opgestapt na de explosie van afgelopen week in het havengebied van Beiroet. Ze is daarmee de eerste regeringsfunctionaris die vertrekt na de ramp, die het leven kostte aan zeker 158 mensen en waardoor meer dan 6000 mensen gewond raakten.

Volgens oud-bewindsvrouw Manal Abdel Samad speelt de explosie mee in haar besluit om te stoppen, maar vertrekt ze ook omdat de overheid er volgens haar niet in slaagt om noodzakelijke hervormingen door te voeren. In een boodschap op tv bood ze haar excuses aan. Afgelopen maandag, een dag voor de explosie, stapte de minister van Buitenlandse Zaken al op vanwege het regeringsbeleid.

Gisteren werd in Beiroet door duizenden mensen betoogd tegen de regering, waarbij de politie hard ingreep. Een agent kwam om, tientallen betogers raakten gewond. De Libanese politie schoot volgens betogers met rubberkogels en met scherp.

Veel onvrede

Het Libanese Rode Kruis zegt dat er bij het protest 117 mensen gewond zijn geraakt, van wie er 55 naar het ziekenhuis zijn gebracht. Betogers gingen onder meer het ministerie van Economische Zaken binnen. De Libanese premier beloofde op tv een verzoek in te dienen voor vervroegde parlementsverkiezingen. De Libanezen zijn woedend en houden de machthebbers verantwoordelijk voor de explosie. Ook is er veel onvrede over de slechte economische situatie van het land en de verregaande corruptie in hoge kringen.

Naar verwachting zullen meer ministers hun vertrek aankondigen, zegt correspondent Daisy Mohr. Ook hebben parlementsleden ontslag genomen. "We horen dat de minister van Economische Zaken op het punt staat af te treden." Maar het vertrek van een paar ministers is niet voldoende, zegt ze: "De mensen willen af van de hele regering, dit hele systeem."

Krater van 43 meter

De explosie van dinsdag heeft volgens een Franse functionaris die met persbureau AFP sprak, geleid tot een krater van 43 meter diep. De ramp werd veroorzaakt door het ontploffen van 2750 ton ammoniumnitraat, een zeer explosieve stof die al zes jaar in een havenloods lag opgeslagen. Vrijdag werd duidelijk dat waarschuwingen jarenlang in de wind zijn geslagen door Libanese overheidsinstanties.

Verschillende landen hebben financiële steun beloofd aan Libanon. Duitsland trekt 10 miljoen euro uit en vanmiddag houdt de Franse president Macron een online donorconferentie.

"Het geld is hier heel hard nodig", zegt correspondent Mohr. "Maar, zeggen de mensen die ik hier spreek: alsjeblieft, laat dat geld niet naar de regering gaan. Dan wordt het in zakken gestoken en komt het niet bij ons terecht. Dit moet op een andere manier gebeuren. Liever geen geld, dan geld naar de regering hier, zeggen ze."

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het ook een luchtbrug met Libanon heeft ingesteld om zo snel mogelijk voedselhulp, medicijnen en personeel naar Libanon te krijgen. Twee Franse schepen zijn naar Libanon gestuurd om hulp te bieden.