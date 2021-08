Dodental overstromingen Tennessee naar 22, tientallen vermisten

Veel vermisten komen uit gebieden waar het water het snelst steeg. "Ik ga er, gezien het aantal doden, van uit dat we vanaf nu voornamelijk bergingsacties gaan zien in plaats van reddingsacties", zei Patrick Sheehan van de lokale hulpdiensten.

Afgelopen zaterdag werden wegen en telefoonlijnen in landelijke gebieden vernield door het natuurgeweld. In minder dan 24 uur viel in Humphreys County 43,2 centimeter regen, een record voor de staat. Het vorige uit 1982 stond op 34,5 centimeter regen op een dag.

Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Tientallen mensen worden nog vermist. Hulpdiensten doorzoeken ondergelopen woningen en puin nadat een recordhoeveelheid regen voor overstromingen zorgde in het midden van de staat.

In het noordoosten van de VS heeft de tropische storm Henri ondertussen ook schade aangericht. De storm kwam gisteren aan land in de staat Rhode Island. Daar, en in staten zoals New York en Massachusetts, heeft de hevige regenval overstromingen veroorzaakt. Meer dan 100.000 mensen zitten zonder stroom. President Biden heeft federale steun toegezegd aan de gedupeerden.

Gisteren werd de noodtoestand afgekondigd in delen van de staat New York en New England, de regio in het uiterste noordoosten van de VS. Autoriteiten riepen inwoners van kwetsbare gebieden op om hun huis te verlaten. In New York City viel zeker 5,69 centimeter regen, een record. Het vorige (4,7 centimeter) dateerde uit 1994.