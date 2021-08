Ajax baart opzien: 'Niveau heel laag, aan de bal heel slecht'

Twijfels over Haller: 'Hij kan dit seizoen in problemen komen' - NOS

"Het was schrikken van Ajax, het niveau was heel laag", stelt NOS-commentator Arno Vermeulen in Studio Voetbal over het optreden van Ajax tegen FC Twente. De Amsterdammers speelden zondag met 1-1 gelijk in Enschede en leden daarmee het eerste puntenverlies van het seizoen. "Twente had een goed strijdplan", stelt Ibrahim Afellay. "Met name door hoog druk te zetten en daar had Ajax totaal geen antwoord op. Theo Janssen: "Twente heeft Ajax aangepakt en ging echt de duels aan. Echt goed gedaan. Aan de bal was Ajax heel slecht. Wanneer speelt Ajax eens de lange bal? Het is alleen maar opbouwen." Oud-spits Pierre van Hooijdonk had speciale aandacht voor Sébastien Haller. "Hij is 0,0 gevoed", zegt Van Hooijdonk. "De manier waarop hij die goal maakt is typerend. Dat je zo aan je doelpuntje moet komen..."

