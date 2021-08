'Honderden asielkinderen dreigen zonder ouders op te moeten groeien'

Door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat schrijft NRC op basis van IND-stukken die de krant heeft ingezien.

Het nieuwe beleid heeft betrekking op de gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zij gelden sinds november niet langer als alleenstaand, wanneer ze na hun aankomst in Nederland door een ander familielid, zoals een tante of neef, zijn opgevangen. Ze hebben daarom sinds kort, als ze in Nederland mogen blijven, niet automatisch het recht op hereniging met hun ouders, broers en zussen. Volgens NRC worden nu al zo'n 200 kinderen door de regel getroffen.

Met de nieuwe regel moet een einde worden gemaakt aan het vooruitsturen van minderjarige kinderen door ouders, die zo hopen makkelijker asiel in Nederland te kunnen krijgen. De afgelopen jaren zijn vele duizenden kinderen voor dit doel ingezet, schrijft de krant. Wel daalde het aantal alleenstaande kinderen dat hier asiel aanvroeg de afgelopen jaren sterk: van 3860 in 2015, het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, tot 985 vorig jaar.

Bronnen melden tegen NRC dat demissionair staatssecretaris van Justitie Broekers-Knol de maatregel tegen het advies van de IND-top heeft doorgedrukt en dat juristen van de immigratiedienst grote twijfels hadden bij de juridische haalbaarheid ervan. De Tweede Kamer is niet over het nieuwe beleid geïnformeerd, schrijft de krant.