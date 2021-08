Verzetsleider Massoud tegen Taliban: mijn mannen staan klaar voor de strijd

We hopen op vredesonderhandelingen met de Taliban, zegt de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan in een interview met Reuters. Ahmad Massoud waarschuwt dat zijn troepen klaarstaan om desnoods het gevecht aan te gaan met strijders van de extremistische beweging.

Massoud geeft leiding aan het laatste grote verzetsbolwerk tegen de extremistische beweging. De rebellen hebben zich verschanst in de Panjshir-vallei ten noorden van Kabul. De afgelopen dagen hebben verzetsgroepen in de aangrenzende provincie Baghlan drie districten heroverd op de Taliban.

"We willen niet dat er een nieuwe oorlog uitbreekt", zegt Massoud in het telefonische interview. Het is een reactie op het bericht van een Talibanwoordvoerder dat honderden strijders op weg zijn naar de Panjshir-vallei. Volgens de nieuwe machthebbers in Kabul is het offensief om de vallei al begonnen. Maar de verzetsgroep van Massoud spreekt dat in het interview tegen.

'300 Talibanstrijders gedood'

Een journalist van de BBC meldt vanavond op Twitter dat verzetsstrijders in de provincie Baghlan zeker 300 Talibanstrijders hebben gedood. De bron voor die bewering is de verzetsgroep zelf. Het gaat volgens de journalist om de groep die geleid wordt door Massoud en vicepresident Saleh. Die zou ook een groep Talibanstrijders gevangen hebben genomen.