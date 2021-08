Beroemde Franse artiest Joséphine Baker wordt bijgezet in het Panthéon

De Amerikaans-Franse danseres, zangeres, actrice en verzetsstrijder Joséphine Baker wordt bijgezet in het Panthéon in Parijs. Dat is het nationale mausoleum waarin de belangrijkste beroemde niet-militaire Fransen worden begraven. De militairen, met onder hen ook Napoleon, liggen in het Hôtel des Invalides.

De president van Frankrijk bepaalt wie een plekje krijgt in dit in 1789 opgeleverde gebouw in het Quartier Latin in Parijs. Andere beroemde Fransen die er hun laatste rustplaats hebben zijn onder anderen scheikundige Marie Curie, filosoof Voltaire en de schrijvers Victor Hugo en Émile Zola.

Op 30 november wordt Joséphine Baker tijdens een door president Macron georganiseerde ceremonie de eerste zwarte vrouw en de eerste artiest die wordt bijgezet in het Panthéon. Baker is pas de vijfde vrouw in het Panthéon. Alleen verzetsvrouwen Germaine Tillion en Genevieve de Gaulle-Anthonioz, Nobelprijswinnares Marie Curie en holocaust-overlever en politicus Simone Veil gingen haar voor.

Dansen op straat

Joséphine Baker werd in 1906 in de Amerikaanse stad Saint Louis geboren in een straatarm gezin. Vanaf haar twaalfde was ze dakloos en verdiende ze geld door op straat voor voorbijgangers te dansen. Ze werd uiteindelijk artiest en trok naar New York en in 1925 naar Frankrijk waar ze uitgroeide tot een van de best betaalde artiesten van Frankrijk.