Na Barça verspeelt ook Real Madrid punten, Atlético profiteert en is koploper

Real Madrid heeft net als FC Barcelona in de tweede speelronde van de Spaanse competitie punten verspeeld. De Koninklijke bleef tegen Levante steken op 3-3. Atlético Madrid profiteerde optimaal en pakte dankzij een 1-0 zege op Elche de koppositie in La Liga.

Real begon goed aan de wedstrijd tegen Levante, de nummer veertien van het afgelopen La Liga-seizoen. Het was al binnen vijf minuten raak. Gareth Bale rondde een voorzet van Karim Benzema koelbloedig af.

Net als in de eerste helft, was het ook na rust snel raak, maar dit keer moest Real-doelman Thibaut Courtois de bal uit het net halen. Gonzalo Melero was verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

Dankzij een knal in de kruising van José Campaña kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong tegen de nummer twee van het vorige seizoen. Invaller Vinícius Júnior zette Real Madrid weer naast Levante, maar dat was nog niet het laatste doelpunt van de avond.

Door met tien man

Rober Pier maakte de 3-2 voor Levante, waarna het opnieuw Vinícius Júnior was die de stand gelijktrok. In de slotminuten moest Levante verder zonder keeper Aitor Fernández, die met rood van het veld moest.

Paco López was echter al door zijn wissels heen, waardoor verdediger Rúben Vezo onder de lat moest gaan staan. Real kon de gelegenheidsdoelman echter niet in de problemen brengen.