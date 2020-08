PSV-directeur Gerbrands mist leiderschap bij KNVB: 'Geen visie in Zeist'

"Als iets zich tijdens de crisis heeft bewezen, is dat de solidariteit in het voetbal ver te zoeken is", aldus Gerbrands, die van 2002 tot 2014 algemeen directeur was van AZ en sinds 2014 diezelfde functie heeft bij PSV. "Het is kortetermijndenken en er is geen visie..."

Terwijl er in Europa nog volop wordt gevoetbald, is voetbalclub PSV op trainingskamp in Duitsland alweer in voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen. Voor algemeen directeur Toon Gerbrands een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen maanden. Zijn kritiek is niet mals.

Met 'visie' heeft Gerbrands het vooral over de KNVB. "Er was geen gezicht tijdens de crisis, het was niet duidelijk voor de politiek. In de Premier League werd gewoon gezegd: zo gaan we het doen. Net als in de Amerikaanse sporten."

Gerbrands: "Wij missen duidelijk leiderschap. Wij discussiëren hier alles weg, we sluiten compromissen of we gaan stemmen. Als deze crisis iets heeft bewezen, is dat dit model niet werkt. Polderen kan goed zijn, maar soms heb je gewoon leiderschap nodig."

Verandering

Daarom hoopt Gerbrands dat de KNVB iets heeft geleerd van de coronacrisis. "Vernieuwen is geen noodzaak in Zeist. Ik hoop dat dit het moment is waarop we zeggen: dit moet anders. Als we volgend jaar weer hier zitten en er is niets gebeurd, dan ga ik niet meer meemaken dat het gaat veranderen."

Zo pakt Gerbrands het bij zijn club in Eindhoven in ieder geval wel aan. "Soms moet je ruimte weggeven aan andere leiders om hen beslissingen te laten nemen. En ik hoef het niet altijd overal mee eens te zijn."