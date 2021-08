VAR verhindert winnende goal Ronaldo, die nog altijd dreigt te vertrekken

Volgens Italiaanse media had Ronaldo zelf verzocht om een plek op de bank, omdat hij zou azen op een transfer. Vice-voorzitter Pavel Nedved van Juventus ontkende ten stelligste dat een transferverzoek te maken had met de reservebeurt van Ronaldo.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri zette de 36-jarige Portugees tegen Udinese (2-2) op de bank in het openingsweekeinde van de Serie A. Het voedde geruchten over een vertrek uit Turijn. En toen werd zijn winnende goal ook nog eens afgekeurd. Drama compleet.

Het was zondagavond de avond van Cristiano Ronaldo in Udine.

Coach Allegri, die deze zomer terugkeerde bij Juventus, zei zaterdag dat hij van Ronaldo de garantie had gekregen dat hij zou blijven. "Ronaldo heeft mij verteld dat hij blijft, laat ik daar duidelijk over zijn. Ik heb geruchten in de kranten gelezen, maar er was nooit de wil van zijn kant om Juventus te verlaten", zei Allegri.

Blunders Szczesny kosten Juve de kop

Zonder Ronaldo op het veld, en met onder anderen Matthijs de Ligt, waren de bezoekers voor de rust superieur. Paulo Dybala maakte de 1-0 en Juan Cuadrado, die de Nederlandse Udinese-aanvoerder Bram Nuytinck dolde, schoot de 2-0 binnen.

Na rust was Juve-doelman Wojciech Szczesny echter de weg kwijt. Hij veroorzaakte een penalty, die werd benut door Roberto Pereyra, en schonk Udinese na dom balverlies ook de 2-2 van Gerard Deulofeu.