Army Games 2021 van start: 'Één grote pr-actie van Rusland'

Tot en met 4 september zijn er 31 onderdelen waarin militairen strijden om de eerste plek. Er is bijvoorbeeld een tank-biatlon, een wedstrijd scherpschieten en een parcours voor legereenheden op ski's. Ook is er een categorie voor zingen van "heroïsch-patriottische liederen" of het uitvoeren van een volksdans.

Er doet bijvoorbeeld een team mee namens Zuid-Ossetië, dat slechts door enkele VN-landen wordt erkend als onafhankelijke republiek. Georgië en Rusland vochten in 2008 een korte oorlog om het gebied in de Kaukasus, dat deel uitmaakt van Georgië.

"Doelstelling van het project is te laten zien hoe sterk en modern het Russische leger wel niet is. En ook om goodwill te kweken in een wereld die met argusogen naar Rusland kijkt", legt hij uit. De 42 deelnemende landen zijn dan ook grotendeels nauwe bondgenoten van Moskou.

In verschillende landen zijn vandaag de Army Games 2021 begonnen. Dat is een door Rusland opgezet toernooi voor internationale legereenheden. "Het is één grote pr-actie van het Russische leger", zegt correspondent Geert Groot Koerkamp.

In totaal doen er 280 teams mee aan de jaarlijks terugkerende legerspelen. Er zijn ruim tien gastlanden, waaronder Iran, Rusland, Algerije en China.

Dat laatste land houdt drie wedstrijden in de provincie Xinjiang. De keuze voor die plek is opvallend; internationaal is er felle kritiek op de behandeling van Oeigoeren en andere moslimminderheden in Xinjiang. Naar schatting ruim een miljoen van hen zit in interneringskampen. China ontkent dat het gaat om strafkampen en noemt ze opleidingscentra, bedoeld om extremisme aan te pakken.

Ook Rusland ligt internationaal onder vuur sinds de annexatie van de Krim in 2014. De Army Games werden een jaar later in 2015 in het leven geroepen. "Het zal niet toevallig zijn dat dit juist gebeurde in een tijd waarin Rusland internationaal in een steeds groter isolement raakte", sluit Groot Koerkamp af.