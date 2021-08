Van aardbeien naar cannabis: Afrikaanse landen hopen geld te verdienen aan 'groen goud'

Cannabis voor medicinaal gebruik in Afrika - NOS/Elles van Gelder

Het is een snel groeiende miljardenindustrie op het Afrikaanse continent: cannabis. Het wordt al volop illegaal gekweekt maar nu legaliseren steeds meer Afrikaanse landen het commercieel groeien van het gewas. Niet om high van te worden maar voor medicinaal gebruik. Leslie Zettler is de grootste aardbeienkweker van Zuid-Afrika. Al generaties boert zijn familie op de vruchtbare grond van Stellenbosch, nabij Kaapstad. Die akkers daar staan vooral ook bekend om de wijnranken. Maar sinds kort groeit er een nieuw gewas, cannabis. Volgens Zettler was het helemaal geen vreemde stap om van aardbeien over te gaan naar wiet. "Het heeft net zo goed water en mest nodig. We zijn boeren. Geef ons een gewas en we telen het." Zijn bedrijf Felbridge was onlangs verantwoordelijk voor de eerste commerciële export van legaal gekweekte cannabis van Zuid-Afrika naar Europa. Zettler kweekt een cannabissoort die een medicinale werking heeft zonder dat je er high van wordt, zegt hij:

Wietteelt in Zuid-Afrika: 'Geef ons een gewas en we telen het' - NOS

De morele bezwaren tegen cannabis als genotsmiddel zijn er nog steeds op het continent. Alleen in Zuid-Afrika is sinds een paar jaar het recreatieve gebruik van cannabis toegestaan. Maar toch legaliseren steeds meer Afrikaanse landen de kweek van de drugs: het gaat daarbij om het commercieel groeien van cannabis voor medicinaal en of industrieel gebruik en bedoeld voor de export. Legalisering Lesotho was het eerste land dat in 2017 cannabis legaliseerde voor die doeleinden. Marokko, Zimbabwe, Ghana, Uganda en Malawi volgden. In Nigeria, Swaziland en Kenia wordt er over legalisering gesproken. In sommige van die landen hopen ze dat wiet de tanende tabaksindustrie kan vervangen. De Afrikaanse landen hopen zo buitenlandse valuta binnen te krijgen en te zorgen voor meer werkgelegenheid. "De cannabisindustrie heeft heel veel potentie," zegt Zettler. "Bijna dagelijks krijgen we vragen van andere agrariërs die er ook in willen stappen of die net een vergunning hebben gekregen. En boeren die al toestemming hebben om te groeien, breiden hun bedrijf uit. Het is een opwindende tijd en we willen graag voorop lopen."

Een onderzoek uit 2019 van onderzoeksbureau Prohibition Partners schat dat Afrika's cannabismarkt in 2023 7,1 miljard dollar waard kan zijn. En een rapport uit 2018 van bank Barclays schat de wereldmarkt op 272 miljard dollar in 2028. Wiet is niet nieuw op het continent. Het wordt volop illegaal gekweekt. Zoals door Anele Kohliso. Vijftien jaar lang kweekte hij cannabis op het platteland in de provincie Oostkaap. Maar nu staat hij in de legale kas van Felbridge de medewerkers te vertellen hoe ze de bloemen uit de takken moeten knippen. "Op het platteland kweken we illegaal cannabis omdat we geen andere keuze hebben," vertelt hij. "Er is geen werk. Ik heb twee kinderen en die moesten naar school. Maar de politie viel me de hele tijd lastig. Dus heb ik besloten om te stoppen en hier te gaan werken."

Quote Dat blijft mijn droom, maar ik heb startkapitaal nodig. Anele Kohliso