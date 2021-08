Droomrentree Lukaku: hij scoort direct en helpt Chelsea aan winst op Arsenal

Romelu Lukaku geëmotioneerd na zijn doelpunt - Pro Shots

Romelu Lukaku keerde zondag na acht jaar terug in het shirt van Chelsea en liet zich gelijk gelden in de Premier League. Mede dankzij een doelpunt van de Belgische spits won Chelsea met 2-0 van Arsenal. Met veel bombarie keerde Lukaku deze zomer weer terug op de plek waar hij naar eigen zeggen de "basis heeft meegekregen". Chelsea nam de Belg voor een bedrag van 115 miljoen euro over van het Italiaanse Internazionale. In de Londense derby tegen Arsenal had Lukaku slechts een kwartier nodig om zijn rentree op te luisteren met een doelpunt. Na een goede voorzet van Reece James was het voor de goaltjesdief een koud kunstje om de bal in een leeg doel te tikken.

James, bij de 0-1 al belangrijk met een assist, verdubbelde nog voor rust de score voor Chelsea. De rechterflankspeler was het eindstation van een soepel lopende aanval en schoot de bal onberispelijk hard achter doelman Bernd Leno. Arsenal had vrijwel niks in te brengen tegen Chelsea en mocht van geluk spreken dat het bij 0-2 bleef. Hakim Ziyech maakte in de slotfase zijn rentree bij Chelsea. De oud-Ajacied was in de strijd om de Supercup tegen Villarreal geblesseerd geraakt. Door de zege gaat Chelsea samen met Liverpool aan kop in de Premier League.

Stand in de Premier League - NOS

Manchester United morste een week na de 5-1 zege op Leeds United zijn eerste punten in de Premier League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer bleef op 1-1 steken op bezoek bij Southampton. De thuisploeg kwam in de openingsfase enkele keren goed weg, maar verdedigde daarna uitstekend. Bij vlagen zocht de ploeg van coach Ralph Hasenhüttl de aanval en na een vlotte combinatie maakte Che Adams via het been van Fred de 1-0. Na rust begon Southampton minder sterk en op aangeven van Paul Pogba schoot Mason Greenwood de 1-1 binnen. Southampton domineerde het restant van de wedstrijd en Stuart Armstrong miste nog een flinke kans, maar het zou bij 1-1 blijven. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank.