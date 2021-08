Nederlandse worstelbroers in opkomst: goud en zilver bij WK junioren

Jessica Blaszka besloot enkele maanden geleden een punt te zetten achter haar worstelcarrière, maar nieuw Nederlands talent dient zich al aan. En hoe. Bij de WK junioren in het Russische Ufa heeft Marcel Sterkenburg een unieke gouden medaille gepakt.

De 20-jarige Sterkenburg is de eerste Nederlander in 43 jaar die zich wereldkampioen mag noemen in de juniorencategorie. De vorige Nederlander was Frans Jansen in 1978. Hij pakte destijds de wereldtitel in de categorie tot 56 kilogram.

Met de hele wereldtop aanwezig zorgde Sterkenburg voor een stunt in de klasse tot 82 kilogram in het Greco-Roman-toernooi. Hij was als achttiende geplaatst en versloeg in de finale de als zevende geplaatste Armeniër Karen Chatsjatrjan.

Ook succes voor tweelingbroer

Maar daar hield het succes voor Nederland niet op. Een klasse hoger (tot 87 kilogram) veroverde Sterkenburgs tweelingbroer Tyrone namelijk het zilver.