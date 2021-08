Arabist: Taliban noemen het sharia, maar het gaat over macht

Ook de ideologie van de Taliban is een mengsel van algemene islamitische rechtsregels en lokaal gewoonterecht, zegt al-Zwaini. In deze ideologie hebben bijvoorbeeld vrouwen veel minder rechten dan in andere shariavarianten. Dat komt doordat hij vermengd is met het gewoonterecht, de pashtunwali, van de Afghaans/Pakistaanse bevolkingsgroep Pashtun, waarin veel beperkingen zijn voor vrouwen.

Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk, het laatste islamitische wereldrijk, werd een deel van de sharia-regels voor het eerst in de geschiedenis vastgelegd in wetten. "Zo komt het dat de sharia in landen als Irak, Iran, Saudi-Arabië, Egypte en Marokko verschillend wordt toegepast", aldus al-Zwaini.

"Door de eeuwen heen zijn door rechtsgeleerden afgeleide en nieuwe sharia-regels geformuleerd door met elkaar in debat te gaan over de interpretatie van de Koran en de Hadith", legt al-Zwaini uit. Die rechtsgeleerden zaten verspreid over verschillende regio's van de vroegere islamitische wereld. Ze hielden rekening met plaatselijke wetten en gewoonterecht, hierdoor ontstonden verschillende rechtsscholen."

Maar die regels worden in verschillende gebieden, binnen een bepaalde bandbreedte, op verschillende manieren uitgelegd. Dus DE sharia bestaat in de strikte zin van het woord niet. De variant van de Taliban wordt als zeer streng beschouwd, en hun strenge regels vallen volgens veel moslims niet meer binnen de sharia.

De sharia zijn de regels waar je je aan moet houden om te leven als een goede moslim. "Iedere moslim moet de wil van God volgen en die is allereerst te vinden in de Koran en de Hadith, in die laatste staan de uitspraken en gewoontes van de profeet Mohammed beschreven", zegt Laila al-Zwaini.

Laila al-Zwaini is jurist en arabist en was tussen 2007 en 2009 als hoofd van de rechtsstaatmissie van de Verenigde Naties in Afghanistan. Anne Kwakkenbos is Gender, Peace & Security-expert bij hulporganisatie Cordaid.

Dit gaat niet meer over rechtsregels maar over macht en geweld met politieke druk.

In Afghanistan is de sharia in 2004 in de grondwet verankerd. In de grondwet staat dat geen enkele wet tegen de basisregels van de islam mag ingaan. Dus nu de Taliban terug zijn in Kabul zou je kunnen zeggen "dat ze de ene sharia willen vervangen door een andere", zegt al-Zwaini.

"Wat de Taliban doen is niet in overeenstemming met de Afghaanse grondwet en de sharia in juridisch-theologische zin", zegt ze. "Ze noemen het vaak de islam en de sharia, maar het komt neer op de politieke uitbuiting van een geloof en een rechtssysteem. Je wordt gedwongen hun interpretatie van de sharia te volgen, en dat mag niet volgens de Koran. Iedere moslim heeft het recht, of de opdracht, zelf de wil van God te zoeken."

Ook wil ze benadrukken dat "de Taliban nu niet het legitieme gezag hebben in Afghanistan". In de grondwet van Afghanistan staat dat na de dood of het vertrek van de zittende president de macht overgaat op de eerste vicepresident. "Dat is Amrullah Saleh. Hij is nog in het land en is juridisch gezien dus nu de leider." Dat onderschrijft hij zelf ook in onderstaande tweet: