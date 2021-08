Vitesse na Europees succesje hard onderuit met Tannane als basisspeler

Tannane blonk de afgelopen jaargang uit bij Vitesse en maakte in de zomer zijn vertrekwens kenbaar. De club zag dat ook zitten om - met een contract tot medio 2022 - nog wat aan hem te verdienen. Daarop besloot Letsch in de voorbereiding nauwelijks gebruik te maken van Tannane, die bovendien met overgewicht terugkeerde van vakantie.

Vitesse heeft na de 1-0 zege bij PEC Zwolle en de knappe 3-3 bij Anderlecht in de voorronde van de Conference League een 3-0 nederlaag geleden tegen Willem II in de eredivisie, een slechte generale voor de return tegen Anderlecht.

"Niet de drie punten waarop we hadden gehoopt, maar het was fijn me weer voetballer te voelen", sprak Tannane na afloop. "Als je me kent, weet je dat ik elke wedstrijd wil spelen."

Over de toekomst verkeert Tannane nog in het ongewisse: "Er is interesse, maar er is niks concreet. Ik ben hier en wil alles geven tot de clubs een akkoord hebben en ikzelf ook. Het moet een club zijn met ambitie. Ik ga niet zomaar tekenen. Donderdag (tegen Anderlecht) ben ik hier."

Rouleren mislukt

Bazoer, Dasa, Ghobo en Frederiksen vielen na de rust in. Vitesse werd sterker, drong aan, maar de kansen waren schaars. Loís Openda stuitte op de nieuwe Willem II-doelman Timon Wellenreuther en een treffer van Frederiksen werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Bij een Tilburgse tegenstoot besliste invaller Wesley Spieringhs het duel met een kopbal. Duidelijk werd dat het rouleren van Letsch bij Vitesse niet zo goed werkte als bij zijn Duitse collega Roger Schmidt bij PSV. "We hebben erover nagedacht", zei Letsch. "Als we hadden gewonnen, hadden we het goed gedaan."