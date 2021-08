Schaatssponsor Reggeborgh verrast Kok en Nuis met lange contracten

Femke Kok won afgelopen schaatsseizoen bijna alle 500 meters waar ze aan de start stond en dat werd deze zomer door Reggeborgh beloond met een contractverlenging tot en met 2024. "Het was echt een goed jaar voor mij."

Het 20-jarige sprintfenomeen won alle wereldbekerwedstrijden op de 500 meter, maar greep wel net naast de wereldtitel. Kok moest genoegen nemen met zilver achter de Russische Angelina Golikova.

"Dat heeft me alleen maar meer motivatie gegeven voor dit seizoen. Natuurlijk had ik graag gewonnen, want ik weet dat ik het kan", aldus Kok.