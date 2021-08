Van der Poel niet fit voor WK mountainbike, focus gaat nu op Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel doet volgende week niet mee aan de WK mountainbike. Zijn ploeg Alpecin-Fenix meldt op Twitter dat Van der Poel nog te veel last heeft van rugpijn en daarom niet aan de start zal verschijnen in Val di Sole.

Bondscoach Gerben de Knegt begrijpt de keuze van Van der Poel. "Natuurlijk hadden we met Mathieu in goeden doen een medaillekandidaat gehad, maar met het oog op zijn en onze ambities voor de nabije en verdere toekomst, is het verstandig dat Mathieu nu niets forceert", zegt hij.

Focus op Parijs-Roubaix

De 26-jarige Van der Poel richt zich op het restant van het wegseizoen. Een van zijn doelen is Parijs-Roubaix, begin oktober. Als voorbereiding daarop rijdt Van der Poel onder meer de Benelux Tour. Dat is de voormalige BinckBank Tour, die hij vorig jaar op zijn naam schreef.

Van der Poel deed als mountainbiker mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Daar moest hij afstappen na een harde valpartij in de openingsfase van de wedstrijd.

Bekijk hieronder de valpartij tijdens de olympische wedstrijd van Van der Poel: