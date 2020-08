ATS: Ernst Happel succesvol als voetbaltrainer, mysterieus als mens

Ernst Happel als trainer van Feyenoord - Pro Shots

"Wat kennis van het voetbal betreft, was hij wereldkampioen. Een betere was er niet." Het zijn de lovende woorden van Franz Beckenbauer over Ernst Happel, in de jaren 70 de succesvolste clubcoach van zijn tijd. Met de pers sprak hij echter nauwelijks, waardoor Happel als persoon altijd mysterieus bleef.

Op 29 november 1925 kwam Happel ter wereld. Hij kwam uit een Oostenrijkse horecafamilie, maar koos zelf voor het voetbal. Op de WK's van 1954 en 1958 maakte Happel deel uit van de nationale ploeg, maar de meeste voetballiefhebbers zullen Happel niet kennen van zijn kwaliteiten als verdediger, maar van zijn resultaten als trainer. Zijn trainerscarrière begon in 1959 bij Rapid Wien, de club waar hij het grootste gedeelte van zijn voetbalcarrière heeft gespeeld. In 1962 kwam Happel naar Nederland, waar hij trainer werd van ADO Den Haag. Na zeven seizoenen in Den Haag ging Happel aan de slag bij regerend landskampioen en bekerwinnaar Feyenoord. Onbewogen op de bank Het werd een gouden periode voor de Rotterdammers met winst van de Europa Cup I en de Wereldbeker, maar Happel bleef vaak onbewogen. "Ik ben heel rustig naar buiten toe. Ik heb geen emoties op de bank. Je kunt de Europacup verliezen in de laatste minuut, maar ook winnen in de laatste minuut of in de verlenging. Iedereen springt op, ik blijf zitten. Dat is altijd zo geweest."

Happel leidde Feyenoord naar grote successen, maar botste ook wel eens met spelers. "Ik geloof dat tactiek mijn grootste kracht is. En mijn tweede sterkste punt is dat ik de spelers kan aanpakken", zei Happel over zijn trainings- en coachingsmethode. Onder anderen doelman Eddy Pieters Graafland en Willem van Hanegem werden door hem (tijdelijk) gepasseerd. Van Hanegem was wel eens geïrriteerd over de trainingen van de Oostenrijker, maar er was volgens hem geen conflict tussen hem en Happel. "Soms was hij wel slim. Dan nam hij een bal mee het veld op en legde die op de middenstip. Dan dachten wij dat we na de conditietraining toch nog een partij mochten spelen, maar hij nam de bal gewoon weer mee naar binnen als de training klaar was. Dat irriteerde me. Voetballen doe je toch met een bal?"

Happel hield altijd een bepaalde afstand tot zijn spelers. "Ik noem de spelers bij hun voornaam wanneer ik dat wil, maar de jongens kunnen geen Ernst tegen mij zeggen. Dat kan niet. Dan is er geen afstand en geen respect. Een trainer moet menselijk zijn, maar ook hard." Voor Happel was punctualiteit een belangrijk onderwerp. "Het stoort mij als een speler twee minuten te laat komt. Waarom komt hij twee minuten te laat? Daar kan ik met mijn kop niet bij. Als hij een halfuur te laat komt, kan er wat gebeurd zijn, maar als hij drie minuten te laat komt, kan hij niet zeggen dat hij pech met de auto had." Vakman De succestrainer wilde dat de spelers hem zagen als vakman. "Ik heb iets te vertellen, ik ben verantwoordelijk voor het hele elftal. Als ze ervan overtuigd zijn dat ik de vakman ben, kan ik rustig werken." Volgens Beckenbauer, die Happel als trainer meemaakte bij HSV, zagen de spelers hem ook zo. "Ik heb hem bij HSV echt leren kennen en als vakman leren waarderen. Daar komt nog bij dat hij een persoonlijkheid was en een goed mens. Ik heb veel trainers gehad die wellicht even deskundig waren, maar iets misten als mens. Happel was de ideale combinatie. Een uitstekend vakman en een uitstekend mens." Ook Ruud Krol loofde Happel, die in zijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal veel kritiek kreeg omdat hij die functie combineerde met zijn baan als clubcoach van Club Brugge. "Happel is een mysterieus persoon, maar hij is ook erg aardig en heeft een goed tactisch brein."

