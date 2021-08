Caruso soleert naar zege in bergetappe Vuelta, Roglic pakt tijd op Bernal

Damiano Caruso heeft de negende rit van de Ronde van Spanje gewonnen. De 33-jarige Italiaan, die dit jaar tweede werd in de Giro d'Italia en daarin ook een bergetappe op zijn naam schreef, kwam solo aan in Alto de Velefique.

Primoz Roglic behield zonder veel problemen de rode leiderstrui. Adam Yates viel op de slotklim wel aan, maar Roglic raakte niet in paniek. Hij keek de demarrage van Yates even aan en besloot niet veel later de Brit te gaan halen. Een korte versnelling was voor hem voldoende om aan te sluiten.

Yates probeerde het nog een aantal keer, maar moest uiteindelijk zelfs lossen uit het wiel van Roglic. De Sloveen werd op dat moment enkel nog vergezeld door Enric Mas. Girowinnaar Egan Bernal verloor opnieuw tijd en staat nu vijfde, op maar liefst 1.52 van de titelverdediger.

Pittige bergetappe

Daags voor de eerste rustdag stond er nog een pittige bergetappe met 4.500 hoogtemeters op het programma, met finish bergop. Na meerdere mislukte aanvalspogingen, van onder anderen Wout Poels, lukte het een groep van 29 om weg te rijden uit het peloton.

Een van de vluchters was de Nederlander Martijn Tusveld van DSM. Bergop ging het echter wat te snel voor Tusveld, waardoor hij zich niet lang kon handhaven in de kopgroep.

Caruso besloot met nog ongeveer 70 kilometer voor de boeg er alleen vandoor te gaan en had al snel een flinke voorsprong te pakken. Achter hem probeerden Romain Bardet, Rafal Majka, Julen Amezqueta en Geoffrey Bouchard de oversteek te maken, maar zij slaagden daar niet in.

De voorsprong van Caruso liep alleen maar verder op en de Italiaan kwam zodoende als winnaar over de streep.